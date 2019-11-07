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Социум

Аким ЗКО поручил провести ОПМ «Безопасная дорога»

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября, на брифинге в департаменте полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметил руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев, в настоящее время по области остро стоит проблема дорожно-транспортных происшествий, также тяжесть последствий после аварий. - Мы этот вопрос поднимали неоднократно. Часто встречаемся и на постоянной основе освещаем это. Данный вопрос руководством департамента полиции ЗКО неоднократно поднимался перед местными исполнительными органами, необходимо отметить, что количество ДТП в
Кристина Кобина
Аким ЗКО поручил провести ОПМ «Безопасная дорога»
Об этом стало известно сегодня, 7 ноября, на брифинге в департаменте полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как отметил руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев, в настоящее время по области остро стоит проблема дорожно-транспортных происшествий, также тяжесть последствий после аварий. - Мы этот вопрос поднимали неоднократно. Часто встречаемся и на постоянной основе освещаем это. Данный вопрос руководством департамента полиции ЗКО неоднократно поднимался перед местными исполнительными органами, необходимо отметить, что количество ДТП в области по итогам 10 месяцев снизилось. Снижение составило всего 7%, но при этом тяжесть последствий остается высокой, - пояснил Кенжебек Куспаев. - Сами понимаете, вопрос профилактики ДТП - это вопрос не только одной полиции, тут нужен комплексный подход. Кенжебек Куспаев отметил, что в связи с этим аким ЗКО Гали Искалиев в своем распоряжении объявил на территории области оперативное профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", которое будет проходить с 1 ноября по 1 января. - В связи с этим вовлечены заинтересованные государственные органы, в том числе местные исполнительные органы, управление транспортного контроля, представители областного и городского филиала "Nur Otan". Составлен план мероприятий. В целях реализации созданы рабочие группы из числа сотрудников государственных органов, - рассказал руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев. - Перед нами стоит задача снизить количество ДТП. К слову, с начала года по области в результате ДТП погибли 90 человек. Стоит отметить, что в следующем году в Уральске будет установлено 40 скоростемеров и 10 в Аксае. А также 200 камер видеонаблюдения на улицах и во дворах города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ОПМ

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