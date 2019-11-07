Аким ЗКО поручил провести ОПМ «Безопасная дорога»

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября, на брифинге в департаменте полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметил руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев, в настоящее время по области остро стоит проблема дорожно-транспортных происшествий, также тяжесть последствий после аварий. - Мы этот вопрос поднимали неоднократно. Часто встречаемся и на постоянной основе освещаем это. Данный вопрос руководством департамента полиции ЗКО неоднократно поднимался перед местными исполнительными органами, необходимо отметить, что количество ДТП в