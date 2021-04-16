Аким ЗКО поручил в течение двух месяцев завершить чипирование собак и кошек

За серьезное отставание от графика по чипированию животных аким ЗКО объявил выговор руководителю областного управления ветеринарии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На очередном аппаратном совещании в акимате области глава региона Гали Искалиев подверг критике реализацию программы по отлову, стерилизации и чипированию собак и кошек на территории области, принятую еще в 2019 году. Тогда в связи с обращениями зоозащитных организаций в регионе было принято решение о более гуманном подходе к борьбе с ростом числа бездомных животных в населенных пунктах. Управление ветеринарии подготовил