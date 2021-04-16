Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Аким ЗКО поручил в течение двух месяцев завершить чипирование собак и кошек

За серьезное отставание от графика по чипированию животных аким ЗКО объявил выговор руководителю областного управления ветеринарии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На очередном аппаратном совещании в акимате области глава региона Гали Искалиев подверг критике реализацию программы по отлову, стерилизации и чипированию собак и кошек на территории области, принятую еще в 2019 году. Тогда в связи с обращениями зоозащитных организаций в регионе было принято решение о более гуманном подходе к борьбе с ростом числа бездомных животных в населенных пунктах. Управление ветеринарии подготовил
Кристина Кобина
Аким ЗКО поручил в течение двух месяцев завершить чипирование собак и кошек
За серьезное отставание от графика по чипированию животных аким ЗКО объявил выговор руководителю областного управления ветеринарии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Защитники животных ужаснулись качеством стерилизации бродячих животных в Уральске
Защитники животных ужаснулись качеством стерилизации бродячих животных в Уральске
На очередном аппаратном совещании в акимате области глава региона Гали Искалиев подверг критике реализацию программы по отлову, стерилизации и чипированию собак и кошек на территории области, принятую еще в 2019 году. Тогда в связи с обращениями зоозащитных организаций в регионе было принято решение о более гуманном подходе к борьбе с ростом числа бездомных животных в населенных пунктах. Управление ветеринарии подготовило проект Правил регулирования численности бродячих собак и кошек путем их отлова и стерилизации. Также были внесены поправки в Правила содержания и выгула собак и кошек в части введения животным микрочипа (электронного паспорта). После чего решениями областного маслихата новые Правила были утверждены. В программе важна непрерывность последовательных действий. То есть бездомных собак и кошек отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, чипируют и выпускают обратно в ареал обитания. Стоит отметить, что решение областного маслихата об обязательном вживлении микрочипа для всех собак и кошек было принято только 9 декабря 2020 года. С начала реализации проекта процедуру чипирования прошли всего порядка 3000 животных, однако только у 153 из них есть хозяева. В ходе аппаратного совещания аким области высказал недовольство работой управления. - Наблюдается серьёзное отставание от графика работ. Программа была согласована в 2019 году. Но необходимые решения по завершающему этапу - чипированию - были приняты лишь в самом конце прошлого года. В результате некоторые граждане ввиду отсутствия в базе сведений о них и их питомцах, стали пренебрегать правилами выгула, чувствуют себя освобожденными от любой ответственности за их животных, – сказал глава региона. Как рассказала руководитель проектного офиса «Ақжайық – адалдық алаңы» Алия Салиева, информационное сопровождение программы также оставляет желать лучшего. В целом далеко не все знают об обязательном чипировании животных. - Многие жители не знают, куда можно обратиться по поводу чипирования домашнего питомца. А между тем такие процедуры проводятся в городских и районных ветстанциях и частных ветклиниках. При этом цена в ветстанциях ниже, чем у частников, о чем также нет никакой информации, - заявила Алия Салиева. В ходе совещания Гали Искалиев объявил выговор руководителю областного управления ветеринарии, а также поручил в течение 2 месяцев завершить чипирование всех собак и кошек. Напомним, защитники животных ужаснулись качеством стерилизации бродячих животных в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кошки

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article