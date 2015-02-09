Аким ЗКО посоветовал жителям Сырымского района прочитать книгу «Тар кезең»

Полезные советы Нурлан НОГАЕВ давал жителям во время отчетных встреч акимов районов, куда он ездит слушать их. - Автор книги «Тар кезең» - писатель, известный исследователь биографии Сырыма ДАТОВА Кажыгали МУХАНБЕТКАЛИУЛЫ, который работал над ней 25 лет. В ней автор изложил факты и события, которые происходили на этой земле. Я советую вам прочитать эту книгу. В прошлом году Кажыгали МУХАНБЕТКАЛИУЛЫ стал лауреатом госпремии президента РК в области литературы и искусства, - сказал Нурлан НОГАЕВ на отчетной встрече перед населением акима Сырымского района Нурлан НОГАЕВ не только слушает акимов ра