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Социум

Аким ЗКО посоветовал жителям Сырымского района прочитать книгу «Тар кезең»

Полезные советы Нурлан НОГАЕВ давал жителям во время отчетных встреч акимов районов, куда он ездит слушать их. - Автор книги «Тар кезең» - писатель, известный исследователь биографии Сырыма ДАТОВА Кажыгали МУХАНБЕТКАЛИУЛЫ, который работал над ней 25 лет. В ней автор изложил факты и события, которые происходили на этой земле. Я советую вам прочитать эту книгу. В прошлом году Кажыгали МУХАНБЕТКАЛИУЛЫ стал лауреатом госпремии президента РК в области литературы и искусства, - сказал Нурлан НОГАЕВ на отчетной встрече перед населением акима Сырымского района Нурлан НОГАЕВ не только слушает акимов ра
Дана Рахметова
Аким ЗКО посоветовал жителям Сырымского района прочитать книгу «Тар кезең»
knigi1
knigi1
Полезные советы Нурлан НОГАЕВ давал жителям во время отчетных встреч акимов районов, куда он ездит слушать их.      -  Автор книги «Тар кезең» - писатель, известный исследователь биографии Сырыма ДАТОВА Кажыгали МУХАНБЕТКАЛИУЛЫ, который работал над ней 25 лет. В ней автор изложил факты и события, которые происходили на этой земле. Я советую вам прочитать эту книгу. В прошлом году Кажыгали МУХАНБЕТКАЛИУЛЫ стал лауреатом госпремии президента РК в области литературы и искусства, - сказал Нурлан НОГАЕВ на отчетной встрече перед населением акима Сырымского района Нурлан НОГАЕВ не только слушает акимов районов, но и знакомится с работой соцобъектов, его также интересуют библиотеки. Так, в Кызылобинском сельском округе Жангалинского района в эти дни после капитального ремонта открыли местный дом культуры, который существует здесь с 1988 года. - Дом культуры пользуется большим спросом среди местного населения, здесь у нас проходят творческие вечера, концерты, есть кружки, которые посещают наши дети. Одна из главных достопримечательностей клуба - это библиотека, в которой 11 тысяч книг для взрослых и еще 5 тысяч для детей, - хвалится перед акимом сотрудник Дома культуры. В библиотеке акиму презентовали технические возможности. В сельском хранилище книг и читальном зале есть даже интернет, который стал доступен, благодаря оптиковолоконному кабелю, который дошел до села. Говорят, всемирная сеть позволила местным работникам теснее общаться с коллегами из Каратюбинского района. - Таким образом, у нас появилась возможность проводить творческие вечера в режиме онлайн, местные таланты выходят на связь с талантами других районов, устраивают чтения, делятся новой информацией, - говорит сотрудник библиотеки Алтынай. Аким обошел книжные ряды библиотеки и признался, что сам большой любитель чтения. - Книга - это золотой багаж знаний, вы должны прививать у людей желание читать книги, - сказал аким, обращаясь к библиотекарям, - приглашать и суметь удержать посетителей, рассказывать о новых поступлениях. Бибилиотеки - они не только для студентов, и что любовь к книгам нужно приучать с детства. В этой связи Нурлан НОГАЕВ дал поручение начальнику управления культуры ЗКО Даулеткерею КУСАИНОВУ постоянно обновлять сельские библиотеки, чтобы люди знали, кто такой, например, Кажыгали МУХАНБЕТКАЛИУЛЫ.
Нурлан Ногаев библиотека

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