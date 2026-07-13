Как привычка помогать другим может защитить от деменции, объяснили ученые

Исследование показало, как регулярная помощь окружающим влияет на работу мозга и почему поддержка других - это эффективный способ снизить риск развития деменции в зрелом возрасте.

Помощь окружающим - это не только добрый жест, но и мощный инструмент для защиты когнитивных функций. Как сообщает Euronews со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Social Science and Medicine, даже простая поддержка соседей или друзей значительно замедляет старение мозга.

Авторы проанализировали данные 30 тысяч человек за 22 года и пришли к однозначному выводу: те, кто регулярно помогает другим, дольше сохраняют остроту ума. При этом не имеет значения, официальное это волонтерство или обычная помощь знакомым - мозг в обоих случаях получает необходимый стимул.

Достаточно нескольких часов в неделю

Чтобы запустить накопительный эффект, не нужно посвящать благотворительности всё свободное время. Исследователи отмечают, что 2-4 часа в неделю достаточно, чтобы ощутить реальную пользу для здоровья мозга. При этом важно помнить: сознательный отказ от социальной активности, наоборот, ускоряет когнитивный спад.

Почему это важно

Многие программы поддержки ориентированы исключительно на молодежь, хотя именно люди среднего и старшего возраста получают от социальной активности колоссальную пользу. Помощь окружающим дает мозгу качественную "гимнастику" и чувство значимости, что критически важно для профилактики деменции.

Инвестируя время в других, вы инвестируете в собственное долголетие. Если вы ищете простой и доступный способ поддержать здоровье мозга, начните с малого: даже обычный жест внимания к ближнему работает как тренировка для ваших нейронных связей.

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