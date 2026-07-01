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Life

Какая связь между упаковкой чипсов и деменцией: результаты нового исследования

Ученые обнаружили связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и риском развития деменции.
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Какая связь между упаковкой чипсов и деменцией: результаты нового исследования
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Даже если вы считаете калории, ваш мозг может находиться в зоне риска. Как сообщает HuffPost со ссылкой на новое исследование, регулярное употребление ультрапереработанных продуктов - от популярных снеков до готовых завтраков - напрямую связано со снижением когнитивных способностей. Оказывается, дело не только в составе еды, но и в глубине ее промышленной переработки, которая незаметно подрывает остроту нашего ума.

Ученые проанализировали рацион более двух тысяч человек и обнаружили пугающую закономерность. Когнитивные функции начинают снижаться даже у тех, кто в остальном питается правильно. Если в вашем ежедневном меню более 40% калорий приходится на "промышленную" еду, риск проблем с памятью и вниманием возрастает кратно.

Ловушка "безопасного" перекуса

Многие уверены, что случайная пачка чипсов не повредит, если рацион сбалансирован. Однако исследование доказывает обратное. Каждые дополнительные 10% "ультрапереработанных" калорий - это удар по нейронным связям. Специалисты сравнивают такой объем с одной стандартной порцией покупных закусок в день.

Проблема не только в сахаре или жирах. Глубокая переработка требует эмульгаторов, искусственных ароматизаторов и консервантов. Ученые подчеркивают: негативный эффект от этих добавок проявляется быстрее, чем кажется, буквально "затуманивая" мышление и снижая концентрацию.

Как сохранить остроту ума?

Результаты работы, опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia, призывают нас сменить фокус. Сейчас важно не то, сколько вы едите, а как приготовлена ваша еда. Если вы хотите сохранить ясность ума на долгие годы, лучше заменить магазинные снеки на цельные продукты, которые не прошли через конвейер промышленной обработки.

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