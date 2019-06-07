На открытии зала по дзюдо с поздравлением выступил аким ЗКО Алтай Кульгинов. - Поздравляю с открытием зала. Это долгожданное событие. С начала этого года по традиции мы встречались с разными федерациями различных видов спорта и единоборств. При встрече спортсмены задали вопросы, казалось, они не значительны, но очень важны для них. Например, когда мы встречались с конькобежцами и шорттрековцами, они просили коньки – ведь для них это основное орудие труда. Когда встречались со спортсменами по гребле на байдарках, им нужны были байдарки, велосипедистам - велосипеды. Вроде это незначительные вещи, но они очень серьезно влияю на результат. Буквально месяц назад на встрече со спортсменами - борцами и федерацией дзюдо, они попросили зал, и вот мы приняли решение найти его, а федерация поспособствовала. Теперь этот зал, я думаю, послужит для достижения хороших результатов. Мы желаем, чтобы вы были чемпионами. Поднимали гордо наш флаг. Оставались человеком, патриотом своим страны. В здоровом теле - здоровый дух, в этом заключается философия спорта. Занятие спортом укрепляет и духовно и морально и физически, - сказал глава региона. После чего аким ЗКО отметил, что в год молодежи идет строительство очень многих спортивных объектов. Вице-президент федерации дзюдо по ЗКО Гайса Жумалиев отметил, что в этом зале будет заниматься около 500 спортсменов. - Для нас это очень важное событие в развитии дзюдо. Мы открыли этот зал, в котором смогут заниматься дети. Он очень просторный и светлый, соответствует всем международным стандартам для тренировок и обучения детей. Мы очень надеемся, что сможем воспитать большое количество олимпийских и мировых чемпионов. Как вы знаете, дзюдо является олимпийским видом спортом, он на самом деле из всех видов борьбы является самым популярным. У нас очень большой наплыв желающих заниматься этим спортом, - пояснил Гайса Жумалиев. - Зал мы еще обустроим. И после этого будем приглашать сюда тренеров и устраивать большое количество мастер-классов, где они будут делиться своим опытом и поднимать профессиональный уровень наших спортсменов.