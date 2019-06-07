Сегодня, 7 июня информационную площадку региональной службы коммуникации посетила председатель республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии РК Айгуль Соловьева. – Наш елбасы поставил перед нами задачу войти в тридцатку наиболее конкурентоспособных стран мира и мы движемся в этом направлении. Наша специальная мониторинговая группа как раз является частью сети которая называется международной сетью мониторинга против коррупции. Наша группа занимается не только бытовыми случаями коррупции, но и коррупцией в сфере госзакупок. Работа у нас неоплачиваемая, а скорее гражданская инициатива. К сожалению, коррупция встречается на всех уровнях - врачи выписывали справки и больничные, в школах бывают поборы. Поэтому наша работа требует ежедневного внимания. Были случаи когда наши общественники с регионов звонят и говорят, что их просят убрать тот или иной опубликованный пост, который они опубликовали в социальных сетях, - сообщила Айгуль Соловьева. По словам председателя республиканской СМГ, в каждой области есть свои характерные проблемы. – Каждый регион отличается друг от друга. Наример, в Костанае больше занимаются таможенными процедурами, смотрят бывают ли нарушения на дорогах. СМГ по ЗКО также проводит активную работу и фокусируются на предоставлении государственных услуг в медицинской, в образовательной сфере. Они сотрудничают с областными департаментами, так как в наши полномочия входит только давать рекомендации. Мы заключили меморандум с МВД, подготовили опросные листы и теперь в виде "тайного покупателя" будем опрашивать простых полицейских о случаях коррупции, где и как она зарождается, их причины. Например, сотрудники полиции говорят, что у них есть обязанность заправлять машину, а денег на бензин не дают, сводить высокопоставленного гостя в баню, когда тот приезжает, заправить машину начальника, а это обязательно какой-нибудь джип. Поэтому мы стараемся получить информацию о том, что же их заставляет брать от деньги от простых граждан. Мы должны реагировать на все сигналы, - рассказала руководитель РСМГ. Кроме этого, Айгуль Соловьева рассказала, что не мало нареканий вызывает и сфера государственных закупок. – Принцип государственных закупок - это открытость и прозрачность. Поэтому из этого доступа мы берем данные, вводим в специальную программу и смотрим то, как и где происходят закупки. Выясняется, что в основном 70% закупок проходят из одного источника или аффилированными компаниями. Мы все эти факты передали в национальное бюро, чтобы там провели расследование, - рассказала Айгуль Соловьева.