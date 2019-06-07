По словам руководителя управления физической культуры и спорта по ЗКО Асии Аманбаевой, спартакиада РК - это основной старт по всем видам спорта, который бывает один раз в четыре года. - Сегодня к нам приехали команды со всех регионов, сейчас в общей программе по спартакиаде около 40 видов спорта, в каждом виде зачет для области идет только по золотым медалям и это очень важно для нас. Мы очень волнуемся. Такая же спартакиада идет по гребле. Наша команда участвует и вчера выиграли две золотые медали. По дзюдо собрались участники из всех областей Казахстана. Дзюдо один из самых популярных видов спорта и развивается во всех регионах. Думаю, открытие зала - это новая ступень в развитии для спортсменов, - пояснила Асия Аманбаева. Также на открытии пятой республиканской спартакиады по дзюдо с поздравлением выступил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. - Мы рады, что эта спартакиада проходит у нас в регионе, именно в Уральске. И символично, что она состоялась в год молодежи, объявленным нашим Елбасы. В этот год происходит очень много важных событий, не просто мероприятия, а строительство конкретных спортивных учебных и других инфраструктурных проектов. Для примера хочу сказать, что при поручении президента Касыма-Жомарта Токаева в областном центре мы летом откроем спортколледж с интернатом на 300 мест, где будут тренироваться наши олимпийские и будущие чемпионы мира, а также мы построим 10 спорткомплексов многофункционального значения. Это только один пример заботы государства и созданий условия для наших спортсменов, чтобы они смогли заниматься физической культурой и спортом, укреплять свое здоровье и показывать свои результаты не только на республиканском уровне, а также на мировом уровне. Хочу пожелать спортсменам победы, чтобы вы гордо поднимали наш флаг - флаг независимого Казахстана. Спасибо тренерам, судьям и родителям за воспитание таких спортсменов. Хочу пожелать успехов, ярких побед. И чтобы наша спартакиада вырастила новых чемпионов, - выступил Алтай Кульгинов.