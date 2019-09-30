Семен Акимович Данилин с утра надел военную форму с орденами и медалями. Несмотря на почтенный возраст, он находится в прекрасном расположении духа. Шутит и улыбается. Поздравить ветерана пришли аким ЗКО Гали Искалиев, аким Уральска Абат Шыныбеков, первый заместитель председателя филиала партии "Nur Otan" Мурат Мукаев и начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов. - Я пришел, чтобы поздравить Вас с этой датой, желаю Вам крепкого здоровья, радуйте нас. Мы с Вами должны встретиться на юбилее Дня Победы в следующем году, - сказал Гали Искалиев. - С утра мне позвонил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. Он поздравил меня с днем рождения, и мы спели с ним песню «Три танкиста». Спасибо всем за добрые пожелания. Пусть на земле царит мир, - говорит Семен Данилин. Оркестр воинской части 5517 исполняет песни военных лет под окнами пятиэтажного дома, где проживает ветеран вместе со своей дочерью. Звучат «Катюша», «День победы и «Марш славянки». - Мой папа всегда был и остается оптимистом. Он предпочитает не говорить о болезнях, а радоваться жизни. Семен Акимович всегда говорит, что «помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». Секрет его долголетия – жизнь без алкоголя и табака, - отметила дочь фронтовика Татьяна Данилина. Семен Данилин родился в Курской области. Его боевой путь начался от курсанта Брянского военно-политического училища в 1942 году до заместителя командира батальона по политчасти 143-го гвардейского минометного полка. Ветеран воевал в Сталинграде, прошел Курскую дугу, Украину и Польшу. За героизм и безупречную службу в войсках награжден многочисленными орденами и медалями. w6LWhEC05yQМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.