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Социум

Аким ЗКО предложил жителям области принять участие в онлайн-опросе

Респондентам предложили 17 вариантов ответов, либо они могут написать свое предложение или жалобу акиму области ниже в комментариях. - Уважаемые жители области, в 2017 году успешно выполнены программные документы главы государства по развитию региона и повышению качества жизни населения. Наша область развивается по новым направлениям и тут нужно вовлечение каждого из вас! В этом году предстоит большая работа. В ходе выполнения годового плана на отчетных встречах принимаем во внимание все Ваши предложения. И в этот раз для получения предложений и рекомендаций дополнительно проводим онлайн-опрос
gorod
Аким ЗКО предложил жителям области принять участие в онлайн-опросе
Респондентам предложили 17 вариантов ответов, либо они могут написать свое предложение или жалобу акиму области ниже в комментариях.
- Уважаемые жители области, в 2017 году успешно выполнены программные документы главы государства по развитию региона и повышению качества жизни населения. Наша область развивается по новым направлениям и тут нужно вовлечение каждого из вас! В этом году предстоит большая работа. В ходе выполнения годового плана на отчетных встречах принимаем во внимание все Ваши предложения. И в этот раз для получения предложений и рекомендаций дополнительно проводим онлайн-опрос. Приглашаю всех принять участие в определении дальнейшего вектора развития нашего региона и внести свой вклад в общее дело! - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.

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