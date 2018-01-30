Аким ЗКО предложил жителям области принять участие в онлайн-опросе

Респондентам предложили 17 вариантов ответов, либо они могут написать свое предложение или жалобу акиму области ниже в комментариях. - Уважаемые жители области, в 2017 году успешно выполнены программные документы главы государства по развитию региона и повышению качества жизни населения. Наша область развивается по новым направлениям и тут нужно вовлечение каждого из вас! В этом году предстоит большая работа. В ходе выполнения годового плана на отчетных встречах принимаем во внимание все Ваши предложения. И в этот раз для получения предложений и рекомендаций дополнительно проводим онлайн-опрос