В заседании приняли участие директора таких частных медучреждений, как ТОО «Медицинский центр» АО «Талап», ТОО «Интертич», ТОО «Юнисерв medical center», ТОО «Медикер Аксай», ТОО «БатысАвигип». Глава региона акцентировал, что на данное время необходима поддержка врачей частных компаний по оказанию первичной консультативной помощи. Также частным компаниям предложено открывать дневные стационары в приспособленных зданиях. – В нашем регионе ситуация остается сложной. В инфекционных и провизорных стационарах находятся около 1100 человек. Основная нагрузка приходится на Уральск и по прогнозам возможен дефицит мест. Поэтому надо открывать провизорные стационары там, где это возможно: в частных медицинских компаниях, а также во всех подотчетных государству учреждениях, – подчеркнул аким ЗКО. Аким области призвал владельцев частных медкомпаний в это непростое время оказать максимальную поддержку населению региона. – В течение независимости нашей страны частные медкомпании получили возможность создать свой бизнес, получать меры государственной поддержки. Сейчас у вас есть возможность со своей стороны помочь жителям нашего региона, – подчеркнул Гали Искалиев. Помочь медицинские компании могут открытием провизорных и дневных стационаров. Сейчас увеличен тариф за лечение больных в таких стационарах и государство будет это оплачивать. Как известно, в регионе на базе Call-центра 109 работает отдельный блок по онлайн-консультациям касательно КВИ, которому также нужна поддержка частных врачей независимо от того, где они находятся: на пенсии, на работе, в отпуске. С их помощью будет оказываться круглосуточная многоканальная консультация граждан. Врачам, которые будут работать в инфекционных и провизорных стационарах, предусмотрена дополнительная надбавка к их зарплате в частных компаниях. В заключение аким области еще раз напомнил врачам о клятве, которую они давали по окончанию учебы. В ней есть такие слова: «клянусь честно и преданно служить великому делу врачевания, всецело посвятив себя охране здоровья граждан... клянусь никогда не отказывать в бескорыстной помощи пациенту».