Нуждающимся обещают выплатить по 42500, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В ЗКО число заболевших COVID-19 достигло 3891 Иллюстративное фото из архива "МГ"karant Об этом президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем Twitter. - В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты, - заявил президент. Глава государства считает, что уже есть первые признаки улучшения ситуации в стране, поэтому для стабилизации последующие две недели очень важны. - Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42 500 тенге за июль нуждающимся, - отметил Касым-Жомарт Токаев. 92 человека заразились коронавирусом в ЗКО Напомним, карантинные ограничительные меры в Казахстане ввели 5 июля сроком на две недели.  