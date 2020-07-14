Однако руководство клуба все равно хочет заполучить нескольких игроков, которые смогут помочь команде в новом сезоне побороться за победу в АПЛ. Как сообщает официальный сайт олимп КЗ, «Манчестер» почти завершил сделку с «Астон Виллой» о трансфере полузащитника Джека Грилиша. Он сможет усилить среднюю линию «МЮ», к тому же обойдется значительно дешевле того же Джеймса Мэддисону из «Лестера», за которым следили скауты манкунианцев. Отметим, что в текущем сезоне Джек забил шесть мячей в тридцати играх за «Виллу», а также отметился семью результативными передачами. Грилиш, Ван де Бек или Бога – кого выберет «МЮ» в полузащиту? Грилиш, Ван де Бек или Бога – кого выберет «МЮ» в полузащиту? Помимо этого, «МЮ» может продать некоторых футболистов, чтобы совершить важный трансфер. Именно по этой причине клуб готов расстаться с полузащитником Андреасом Перейрой, после чего руководство «Юнайтед» планирует осуществить трансфер Донни Ван де Бека из «Аякса». Дело в том, что для заключения контрактов с новыми футболистами, «МЮ» вынужден будет расстаться с кем-то из игроков текущего состава. Перейра очень редко появлется на поле, поэтому вряд ли воспротивиться своему уходу «Вест Хэм», «Ньюкасл» или «Эвертон». Именно эти три клуба присматриваются к 24-летнему бразильцу. Впрочем, за Ван де Бека «Манчестеру» придется побороться с «Реалом». «Аякс» хочет получить за своего игрока около пятидесяти миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел в чемпионате Нидерландов двадцать три матча, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Грилиш, Ван де Бек или Бога – кого выберет «МЮ» в полузащиту? Грилиш, Ван де Бек или Бога – кого выберет «МЮ» в полузащиту? Третий кандидат для усиления полузащиты – Жереми Бога из «Сассуоло». Он является резервным вариантом для «МЮ», если у манкунианцев не получится приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, за которого немецкий клуб требует около ста тридцати миллионов евро. На счету Боги двадцать семь матчей в составе «Сассуоло», в которых он забил восемь мячей и отметился четырьмя ассистами. Эксперты предлагают сделать ставку на того хавбека, который летом перейдет в «МЮ». Больше всего шансов у Санчо и Грилиша. Кстати, на эти трансферы можно поставить, используя Фрибет Олимпбет, который можно получить на официальном сайте.