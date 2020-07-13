По данным РГП "Казгидромет", 14 июля в Уральске ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем +39 градусов, ночью +24. В Атырау ожидается 42 градуса жары днем и 29 градусов тепла ночью. +37 градусов прогнозируют синоптики днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +26 градусов. В Актобе температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.