Как рассказал автор видеоролика, множество кустов конопли растет сзади здания ДК "Зенит". - Вот, центр города, растет анаша, все засеяно коноплей, осенью здесь будут такие елки, - говорит автор ролика за кадром. Местные жители также отмечают, что там, где растет конопля, частенько собирается молодежь. - У нас, в принципе, тихий район, но как только стемнеет, слышен шум, гам, возгласы. Молодежь крутится тут постоянно, наверняка собирают урожай, - возмущается житель Уральска Алексей. Видео было отправлено в пресс-службу департамента полиции ЗКО. Там пообещали его прокомментировать.

ek9bza_qeRA

