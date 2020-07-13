Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 41-летняя женщина утонула 12 июля в 13.30 во время купания в реке Урал. – В поисковых работах участвовали трое сотрудников ДЧС. 41-летняя женщина отдыхала вместе с друзьями и утонула во время купания в запрещенном месте. В тот же день в 17.50 спасатели нашли и вытащили из воды труп женщины, - сообщили в ДЧС Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.