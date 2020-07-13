Речь идет о морге института судебно-медицинских экспертиз, который находится в здании бывшего роддома №2. Сегодня, 13 июля, в редакцию "МГ" обратились родственники утонувшего три дня назад 18-летнего мужчины, которые рассказали, что им не выдают из морга тело умершего. Родственница умершего Алтын Джулсариева отметила, что им обещали выдать тело сегодня, 13 июля, однако они стоят у дверей морга уже 4 часа. - 10 июля в 18.00 мне сообщили, что утонул младший брат моего мужа. В этот же день мы на такси выехали из Сырымского района в Уральск. 11 июля весь день провели у реки в надежде, что он все-таки жив. Только 12 июля водолазы ДЧС нашли его. В этот же день тело привезли в морг, там же сказали, что отдадут тело 13 июля. Мы приехали сюда сегодня с утра, но вот уже прошло четыре часа, тело так и не отдали нам, - сквозь слезы говорит Алтын Джулсариева. По словам женщины, в морге им сообщили, что тело не могут выдать из-за сломанного холодильника. - Тут настолько выраженный трупный запах, что невозможно подойти к двери морга. Мы переживаем, потому что и так тело находилось в воде два дня, теперь тут оно окончательно разложится, как мы его будем хоронить? - задает вопрос женщина. - Они могли бы нам отдать его, тело гниет, на улице 40 градусов жары. Мы выкопали уже могилу, все ждут когда мы его привезем. Куда нам теперь обращаться? Они сами (сотрудники морга - прим. автора) распространяют инфекции таким образом, тут невыносимая вонь. Между тем как рассказала и.о. заместителя директора по судебно-медицинским вопросам института судебно-медицинских экспертиз Анастасия Хилько, у них имеются бесхозные невостребованные трупы. По прошествии 10 дней они передают эти тела для захоронения в специальную службу. - На данный момент ситуация такова: организация, которая забирает эти тела, ссылается на отсутствие договора по оказанию данной услуги и поэтому невостребованные тела лежат у нас. Эти тела, как правило, с далеко зашедшими гнилостными изменениями, поэтому тут стоит такой запах, - отметила Анастасия Хилько. На вопрос журналистов, работают ли холодильники в морге, Анастасия Хилько ответила, что все в порядке. - Невостребованные тела у нас хранятся в одном холодильнике, вновь поступившие тела - в другом новом, современном холодильнике, где каждая ячейка для тела изолирована. Почему еще не выдали тело 18-летнего мужчины? Тела у нас вскрывают в порядке поступления, персонала мало, некоторые эксперты находятся на карантине. Вместе с тем мы стараемся как можно быстрее исследовать тела и выдавать их. Тело планируется выдать сегодня, - заверила и.о. заместителя директора по судебно-медицинским вопросам. Стоит отметить, что на территории морга идут монтажные работы. Предположительно сотрудники Akademstroi.kz "Холод, вентиляция, маталлоконструкции" занимаются установкой кондиционеров.Алтын ДжулсариеваАнастасия Хилько Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.