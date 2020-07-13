Иллюстративное фото из архива "МГ" - Вы видите нашу ситуацию. В стране наряду с коронавирусом, нарастает и пневмония. В этом месяце в областной больнице будет открыт инфекционный стационар на 400 коек, а в Курмангазинском районе подготавливаются дополнительные места. Мы полностью обеспечиваем стационары местами, медикаментами и необходимым оборудованием. Нам необходимы врачи для лечения пациентов в открывшихся местах. За прошедшие годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем, особенно в эту трудное для нас всех время, - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Глава региона также сообщил, что в ближайшее время еще пять врачей прибудут из Астраханской области РФ. - Все врачи, участвующие в борьбе с пандемией, будут продолжать получать всестороннюю поддержку, - сказал он. Российские врачи будут работать в Атырау до 3 августа. Напомним, ранее сообщалось, о том, что более 100 молодых специалистов, обучающихся в интернатуре, будут привлечены к работе в Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.