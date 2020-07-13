Основные работы на путепроводе уже завершены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Омеговский путепровод откроют до конца июля в Уральске По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска Аслана Даубаева, на сегодняшний день практически завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. - Сейчас осталось доделать работы по оформлению съездов, нанести разметку, установить знаки, а также работы по освещению. Путепровод планируем открыть до конца июля, однако постараемся пораньше, как только завершатся все работы, - сообщил Аслан Даубаев. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в. Омеговский путепровод откроют до конца июля в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА