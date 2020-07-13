Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, с 5 по 12 июля в Казахстане было зарегистрировано 111 летальных случаев от коронавирусной инфекции. За этот период в ЗКО было зарегистрировано 5 смертей. - От СOVID-19 скончались четверо женщин 76 лет, 83 лет, 84 лет, 49 лет и 72-летний мужчина, - пояснили в МВК РК. Стоит отметить, что на 13 июля было зарегистрировано 99 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 53 пациента являются бессимптомными носителями болезни, - отметили в МВК. К слову, всего по ЗКО 3990 заболевших ковидом, из них 22 человека умерли.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.