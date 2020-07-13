Объявление о продаже кислородного концентратора появилось на сайте 12 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кислородные концентраторы стали продавать на OLX в Уральске По словам владельца кислородного концентратора, аппарат он продает по цене, за которую он якобы приобрел его, 600 тысяч тенге. - Я заказывал кислородный концентратор Armed 7F-5L для своего отца, но он не пригодился. Он стоит у меня в упакованном виде. Аппарат я купил за 560 тысяч тенге из Костаная, еще в 40 тысяч тенге обошлась его доставка, - рассказывает по телефону мужчина. - По поводу всех характеристик кислородного концентратора, то вы их можете посмотреть на сайте производителя. Также мужчина заверил, что у него есть все чеки о покупке аппарата. Между тем на сайте производителя кислородного концентратора Армед, стоимость такой модели аппарата составляет 72390 рублей (примерно 424 тысячи тенге). К слову, 11 июля в Уральск доставили 160 кислородных концентраторов для больниц ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.