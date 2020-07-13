Как сообщили в пресс-службе проектного офиса "Актобе - адалдык аланы ", 10 июля рабочая группа проверила 13 аптек, семь из которых расположены на окраинах города.

- Так, 9 июля поступило сообщение от жителя города Актобе о том, что он приобрел 5 ампул препарата Клексан-4000 по завышенной цене - за 21 250 тенге (4250 тенге за 1 ампулу). Ранее гражданин приобретал данный препарат по цене 1800-1900 тенге за 1 ампулу. Сегодня в ходе мониторинга члены рабочей группы провели контрольный закуп вышеуказанного препарата в одной из городских аптек, по итогам которого сообщение жителя нашло свое подтверждение, - сообщили в пресс-службе проектного офиса "Актобе - адалдык аланы".

Стоит отметить, что представитель проектного офиса приобрел одну ампулу препарата за 4250 тенге. Так как одна упаковка Клексан-4000 содержит 10 ампул препарата, цена в аптеке составляет 42 500 тенге, а предельная цена на данный препарат не должна превышать 18 625 тенге.

- Сегодня уполномоченным органом в сфере фармацевтического контроля данный факт подтвержден, а также начаты соответствующие проверочные мероприятия Департаментом экономических расследований Актюбинской области. Мы будем продолжать проведение данных мониторинговых работ, пока ситуация в области по приобретению лекарств не будет стабильной, - заявили в пресс-службе ведомства.

Мониторинговая группа просит граждан сообщать о фактах необоснованного завышения цен на лекарства по номерам: +7 702 000 24 94; +7 701 617 44 88 (WhatsApp).

