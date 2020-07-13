Министр здравоохранения Алексей Цой выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
13 июля в Казахстане был объявлен днем траура по погибшим от коронавируса.
- Дорогие соотечественники! Пандемия COVID-19 унесла жизни уже СОТЕН казахстанцев. Среди них – наши родные, друзья и коллеги. От лица Министерства здравоохранения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы скорбим и разделяем горе вместе с вами. С особенной болью в эти дни я узнаю об уходе из жизни своих коллег – врачей и медицинских работников, которые лицом к лицу столкнулись и до последнего боролись со страшной и непредсказуемой угрозой. Коронавирус становится причиной смерти, все чаще, врачей, медсестер, САМЫХ ЛУЧШИХ. Потеря эта невосполнима. Они самоотверженно следовали долгу до самого конца. Для нас они навсегда останутся героями. Признаюсь откровенно, сегодня мне сложно подобрать слова, но я понимаю, как они важны и нужны. Я также понимаю, что слов недостаточно. Требуются решительные и эффективные меры по борьбе с пандемией, - написал Алексей Цой на своей странице
в Facebook.
По его словам, правительством принимаются неотложные меры по поставке необходимых лекарств в медицинские организации и на розничный рынок, разворачиваются дополнительные койки, изучаются и совершенствуются совместно с иностранными экспертами методы лечения коронавируса. Работа ведется день и ночь, и не остановится, пока опасность не минует.
Стоит отметить, что Минздрав РК опубликовал имена медработников, которые умерли в борьбе с Covid-19:
- Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей" Буланов Бекжан Серикбосынович
, 1974 года рождения.
- Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии в НАО "Медицинский университет Семей", врач гастроэнтерологического отделения Университетского госпиталя Баркибаева Нургуль Рамазановна
, 1970 года рождения.
- Младший медицинский работник в КГП на ПХВ "Поликлиника 3" Экибастуза Мукашева Айгерим Какимовна
, 1971 года рождения.
- Медицинский работник среднего звена в ТОО "Поликлиника 1" (Павлодарская область) Шарипова Гульбаршин Хасеновна
, 1960 года рождения.
- Медицинский работник среднего звена в КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья" Лошманова Ольга Васильевна
, 1972 года рождения.
- Сотрудник Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, санитар Центра морфологических исследований (Алматы) Меркуленко Владимир Павлович
, 1959 года рождения.
- Медицинский работник среднего звена Байганинской районной больницы (Актюбинская область) Егеубай Кулай
, 1965 года рождения.
- Врач филиала Араломорской противочумной станции Национального научного центра особо опасных инфекций МЗ РК (Кызылординская область) Айсауытов Болатбек Накибаевич
, 1968 года рождения.
- Врач Центральной районной больницы посёлка Узнагаш (Алматинская область) Алашбаев Бегалидин Байжонович
, 1984 года рождения.
- Врач ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" (Акмолинская область) Исаев Олег Николаевич
, 1967 года рождения.
- Медицинский работник среднего звена в ГКП на ПХВ Егиндыкольская районная больница (Акмолинская область) Байгабулова Сауле Олжабаевна
, 1974 года рождения.
- Врач ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата Нур-Султана Кожагалиев Олжабай Мусаипович
, 1959 года рождения.
- Врач хирург ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" Шымкента Малибеков Жанибек Жумашевич
, 1967 года рождения.
- Младший медицинский персонал КГП "Узункольская районная больница" (Костанайская область) Макарова Тамара Георгиевна
, 1978 года рождения.
- Медицинская сестра школы № 9 КГП "Житикаринская районная больница" (Костанайская область) Новоселова Елена Анатольевна
, 1965 года рождения.
- Инфекционист консультативно-диагностического отделения Атырауской областной больницы №2 Даулетов Жумабек Багитович
, 1956 года рождения. (стаж работы – 38 лет и 10 месяцев)
- Секретарь Атырауского областного кардиологического центра Папузина Елена Яковлевна
, 1963 года рождения (стаж – 22 года).
- Врач рентгенолог Атырауской областной больницы Султангалиев Гадлет Мамбетжанович
, 1954 года рождения (стаж – 38 лет и 5месяцев).
- Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области, главный государственный санитарный врач Алматинской области Баймухамбетов Кайрат Кажиманович
, 1964 года рождения.
- Главный специалист отдела организационно-правовой работы и мониторинга Бухар-Жырауского районого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Айжигитов Бакберген Сагымкожаевич
, 1963 года рождения.
- Заведующий Центром эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "городской диагностический центр" управления здравоохранения Шымкента Курекбаев Бауыржан Ордабекович
, 1960 года рождения.
