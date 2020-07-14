Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, несмотря на сложную эпидемиологической ситуацию, больше всего нарушений карантина приходится на жителей города Атырау. Только за два дня - 12 и 13 июля - в городе зафиксирован 81 случай. - Несмотря на то, что заведениям разрешено работать только по принципу "доставки на дом", рестораны и кафе продолжали кормить посетителей в помещении. Подобная ситуация была выявлена в девяти местах. Кроме этого, 24 продуктовых магазина продолжали заниматься торговлей в нерабочее время. Несмотря на запрет было зарегистрировано 26 случаев массового скопления людей и один случай проведения семейного мероприятия, - сообщили акимате области. Стоит отметить, что карантин не соблюдают и в Жылыойском районе. Выявлено пять случаев проведения семейных мероприятий, а точнее проводились свадьбы и поминки. Несмотря на полный запрет передвижения в выходные дни, зарегистрированы 30 случаев прогулки на улице без причины. - В Индерском районе четыре продуктовых магазина работали в запрещенное время, в Курмангазинском районе - 3. Карантинный режим не нарушается только в Макатском районе, - отметили в акимате. В итоге за два выходных дня 81 случай нарушения карантинного режима выявлено в городе Атырау, 37 - в Жылыойском районе, четыре - в Индерском районе, 14 раз карантин нарушали в Исатайском районе, семь раз в Кызылкогинском районе, в Курмангазинском районе - 23 и девять - в Махамбетском районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.