Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, на утро 14 июля в ЗКО всего насчитывается 4128 заболевших COVID-19. - За сутки добавилось 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 78 человек являются бессимптомными носителями болезни, - отметили в МВК. К слову, по стране за прошедшие сутки было зарегистрировано 1856 новых случаев COVID-19, всего в РК - 61755 заболевших. Стоит отметить, что в ЗКО скончались от коронавирусной инфекции 22 человека.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.