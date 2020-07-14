Как помочь населению в период кризиса? Ответ на этот вопрос знают казахстанские коммунисты. Сейчас, когда пандемия короновируса обнажила все социальные и экономические проблемы нашего общества, именно КНПК готова протянуть руку помощи нуждающимся. Для этого на основе имеющейся партийной структуры были образованы специальные Центры, в чью задачу входит оказание поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. – В работе задействованы все областные и городские комитеты партии, – сообщилПо мнению, в число остро нуждающихся теперь попали семьи, ранее имевшие стабильный доход и достаток. Многие работающие лишились в связи с вынужденными простоями части дохода, а то и вовсе потеряли работу. Происходит катастрофическое падение уровня жизни! – Если раньше к нам обращались за вещами, за трудоустройством, то сейчас чаще всего просто просят оказать помощь продуктами, им практически уже нечем кормить детей, – рассказала Назгуль Макжан. – Наш новый проект – общереспубликанский. Он направлен на то, чтобы помочь как можно большему числу нуждающихся. Финансирование проекта осуществляется из собственных средств партии, взносов депутатов парламентской фракции «Народные коммунисты», добровольных пожертвований физических и юридических лиц. В различной форме проект активно поддерживают сторонники партии. Среди них простые граждане, индивидуальные предприниматели, промышленники. Поступили готовые продуктовые наборы из нескольких столичных банков и жилых комплексов. Оказывается, в общедомовых чатах расходится информация о нашем проекте, и люди добровольно инициируют сбор средств.Бауыржан Мажитов – один из неравнодушных горожан, пришедший в Центр народной поддержки оказать посильную помощь. – Сейчас такое время, когда мы все должны помогать друг другу, кто чем может. Как в той песне: «чтоб не пропасть по одиночке». У нас много любят рассуждать о гражданском обществе, так вот оно – наше общество, это мы, сами граждане. Давайте проявим себя с лучшей стороны! Мы призываем всех в это нелегкое время быть добрее и по мере сил поддерживать, тех кто сейчас совсем бедствует, – отметил он. Помочь проекту можно не только материально, но и транспортными услугами, знаниями или личными усилиями в качестве волонтера: проводить онлайн консультации, закупать продукты питания, собирать из них продуктовые наборы, доставлять их нуждающимся. – Эти наборы формируются нами из продуктов только казахстанского производства, – подчеркнул Айкын Конуров. – Таким образом мы помогаем не только тем, кто нуждается в продовольственной помощи, но и отечественным производителям и переработчикам. В числе получивших продуктовые наборы – семья Райхан. Глава многодетного семейства из-за кризиса остался без работы. Семья с трудом выживает на скудное пособие и нестабильные приработки старшего сына. – Мы привыкли зарабатывать сами и не ждать ни от кого помощи. Но сейчас мы оказались в безвыходной ситуации, – Райхан с трудом сдерживает слезы. – Огромное спасибо всем, кто помогает нам пережить это трудное время. Назвать помощь Центров просто благотворительной – значит сильно приуменьшить ее. На базе Центров организованы бесплатные юридические и психологические консультации, пока что в режиме онлайн. – Не так давно наш «Шапағат» провел психологический тренинг для своих подопечных, – уточнила руководитель народного проекта. – В ходе него мы выяснили, что сейчас очень многие граждане из-за нестабильности окружающей ситуации находятся в состоянии стресса и нуждаются в профессиональной поддержке психологов. Мы решили помогать еще и с этим. Консультации юристов, особенно в сфере трудового законодательства, тоже очень актуальны. А еще Центры поддержки станут платформами для обратной связи с населением. Депутаты-коммунисты намерены вести здесь онлайн прием граждан. – Наша задача – смягчить для населения последствия кризиса, – отметил Айкын Конуров. – Пандемия и так обошлась казахстанцам слишком дорого. Для нас неприемлем капиталистический принцип «человек человеку волк». КНПК всегда отстаивала интересы народа, всегда стремилась помочь тем, кто оказался в сложных ситуациях и не видит выхода из них. Мы благодарны всем, кто поддержал нашу работу. Мы намерены и дальше придерживаться нашего курса – курса человечности, взаимопомощи и солидарности! Пресс служба КНПК Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.