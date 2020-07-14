Премьер-министр Аскар Мамин рассказал, каким образом нуждающиеся могут получить выплаты 42 500 тенге в июле, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как получитт 42 500 тенге в июле Аскар Мамин подчеркнул, что необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. При этом следует обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам. - По поручению главы государства принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты – 42500 тенге – за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер, — сказал Аскар Мамин. Глава правительства поручил, как и в период ЧП, осуществить денежную помощь на продукты питания отдельным категориям населения (более 1 млн человек), проактивно произвести назначение адресной социальной помощи на 3 квартал на основе имеющихся данных (порядка 128 тысяч семей), а также автоматически продлить на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина (порядка 30 тысяч человек). Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что карантин на территории республики продлен до конца июля и нуждающиеся получат выплату 42 500 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.