Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов во время брифинга в СЦК, сегодня, 14 июля, на заседании правительства был рассмотрен вопрос об организации нового учебного года. – Мы знаем, что в стране установилась непростая санитарно-эпидемиологическая ситуация. Принято решение, что с 1 сентября этого года первую четверть мы проведем в дистанционном формате. Это касается всех школ страны, за исключением малокомплектных сельских школ, которые находятся в отдаленных населенных пунктах. В таких школах нет массового скопления людей, дети и учителя ходят пешком. Также в традиционном формате могут обучаться ученики начальных классов. Для этого во всех организациях образования будут созданы дежурные классы. Для этого необходимо письменное согласие родителей, которые, несмотря на угрозу, все же изъявят желание отправить детей в школу. Обучение будет организовано в несколько смен и подсмен, количество детей в классах не будет превышать 10-15, будет действовать принцип "один класс - один учитель", - рассказал Асхат Аймагамбетов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.