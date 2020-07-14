Фото с сайта ortcom.kz Садвакас Байгабулов был назначен главным санитарным врачом Атыраской области с 13 июля. В регион он был отправлен для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Ранее он занимал должность главного санитарного врача на транспорте. До этого занимал пост главного санврача Павлодарской области. С 2018 по 2019 годы возглавлял департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана. В 1997 году окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию. Стоит отметить, что Садвакас Байгабулов четвертый главный санитарный врач в Атырауской области с начала пандемии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.