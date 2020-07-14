Еще два кандидата пока не зарегистрировались, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три кандидата на выборы в Сенат Парламента от ЗКО прошли регистрацию Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам председателя областной территориальной комиссии Гайсы Капакова, 12 июля закончилось выдвижение кандидатов. В ЗКО их по-прежнему пять. - Из пятерых регистрацию прошли трое: заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы" Акылбек Амангалиев, директор центра детско-юношеского туризма Галым Беккалиев и финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа Ляззат Рысбекова. У двоих есть время на регистрацию до 23 июля. После 23 июля начнется предвыборная кампания. Кандидаты встретятся со всеми депутатами района, - сообщил Гайса Капаков. Он также пояснил, что все встречи будут проходить с соблюдением мер в условиях карантина - обязательное ношение масок, перчаток, дистанция - не менее 2 метров. - Мы сейчас прорабатываем все эти вопросы. Мы обязательно будем следить, чтобы все меры соблюдались,  - добавил Гайса Капаков. Выборы в Сената Парламента пройдут 12 августа. Напомним, на выборы в Сенат Парламента свои кандидатуры выдвинули пять человек, все они самовыдвиженцы. Депутат Сената Парламента от ЗКО Ербулат Мукаев складывает свои полномочия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.