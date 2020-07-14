Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, социальная выплата будет выдаваться всем гражданам, которые потеряли доходы в из-за карантинных ограничений. – Принцип выплаты будет тот же, что и применялся в период чрезвычайного положения. Месячную выплату смогут получить люди, которые работали и потеряли доходы в связи с ограничениями, это наемные рабочие, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Оператором этих выплат выступит государственный фонд социального страхования. Мы недавно говорили о его финансовом положении, возможности фонда ограничены, но в ближайшую неделю правительство и национальный банк решат финансовые вопросы фонда. В предстоящие двое суток мы завершим разработку правил, и с пятницы все порталы для приема заявок будут открыты. С понедельника, 20 июля, мы начнем процедуру назначения социальных выплат, - рассказал Биржан Нурымбетов во время брифинга в центральной службе коммуникаций. Выяснилось, что заявление за наемных работников будут подавать только работодатели. – Работодатель будет подавать заявление за своих работников, которых отправил в отпуск без сохранения заработной платы и будет нести ответственность за достоверность этих сведений. Работники этих предприятий смогут сами проверять статус заявки. Проверку будут осуществлять районные и городские штабы, они хорошо знают, какие предприятия ограничены в деятельности. Других требований мы выставлять не будем. Работодателям я рекомендую до пятницы подготовить данные работника (ФИО, год рождения, ИИН, банковские реквизиты), - рассказал Биржан Нурымбетов. К индивидуальным предпринимателям не будут выдвинуты требованию по наличию социальных отчислений. Самозанятым гражданам нет необходимости платить единый совокупный платеж. Заявки будут приниматься с пятницы на порталах, которые функционировали в период ЧП: 42500.kz, egov.kz и через telegram-боты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.