Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре РСК рассказал председатель территориальной избирательной комиссии по Атырауской области Азамат Айманакумов. По его словам, из выдвинувшихся имеются представители промышленных предприятий, работники авиа-, железнодорожных связей, представители сферы образования. - Из выдвинувшихся кандидатов в депутаты Сената РК ОТ Атырауской области двое - представители промышленных предприятий, еще двое - работники авиа-, железнодорожных связей, и один кандидат - представитель сферы образования. Если точнее, по специальностям: 2 экономиста, 1 юрист, 1 работник железнодорожных связей и 1 психолог, - сказал Азамат Айманакумов. Отметим, что средний возраст кандидатов - 52 года. Самому молодому из претендентов - 46 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.