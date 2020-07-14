Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 14 июля, на брифинге руководитель департамента ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев рассказал, что на сегодняшний день стоит очень жаркая погода, особенно в южных районах области. С 15 июня в области был введен высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. - Сегодня, 14 июля, я лично был на месте пожара в селе Коловертное Бударинского сельского округа Акжайкского района, там горел лес на площади 5 гектаров. Причиной пожара послужила молния, - отметил Жасулан Джумашев. Также он пояснил, что из-за удара молнии в 30 км от Чапаевского сельского округа Акжаикского района на территории КГУ «Чапаевское лесничество» произошло загорание сухой травы и лесного массива, где площадь пожара составила около 15 гектаров. В тушении пожара были задействованы 60 пожарных и 7 единиц техники ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что в Алгабасском сельском округе Акжайыкского района из-за удара молнии снесло 8 столбов, но загорания и пожаров не было. К слову, с начала пожароопасного периода на территории области произошло три лесных пожара, восемь степных пожаров и 180 пожаров общей площадью более 4,6 тысячи гектаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.