Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Аскар Наметов, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией изменились правила поступления в высшие учебные заведения. – Теперь нет необходимости идти в приемные комиссии вузов и сдавать документы. Сегодня это делается дистанционно, через систему электронного правительства. С 13 по 20 июля объявлен конкурс на подачу документов на образовательные гранты в нашей стране. Да, есть сложности, но мы поможем всем нашим абитуриентам безошибочно подать документы. Для этого есть два способа: через сайт электронного правительства или через call-центр университета, в котором работают 12 городских телефонов. Если вам сложно подать документы онлайн, то мы в каждый район отправили своих преподавателей, которые, находясь в районных центрах, помогут правильно подать документы. Каждый университет принимает абитуриентов в своей автоматизированной информационной системе. Абитуриент представляет все подлинники документов техническому секретарю в приемную комиссию до 25 августа, по магистратуре и докторантуре - до 28 августа, - рассказал Аскар Наметов. В этом году государственный заказ на подготовку специалистов за счет республиканского бюджета не сильно изменился. Так, для бакалавриата выделено 53 864 гранта, для магистратуры - 13 300, для докторантуры - 2 355. Стоит отметить, что еще одним новшеством в этом году является то, что теперь гранты не будут разделяться по языку обучения. – На педагогические специальности абитуриент должен набрать не менее 70 баллов, по здравоохранению и социальному обеспечению - не менее 65 баллов, для обучения в национальных вузах - минимум 65 баллов, в области сельского хозяйства и ветеринарии - не менее 60 баллов, в другие вузы абитуриент должен набрать не менее 50 баллов. Если вы не станете обладателем образовательного гранта, то ничего страшного в этом нет. В августе местные исполнительные органы всех областей выделяют определенные гранты, в которых можно участвовать. Через приемные комиссии вузов вы можете подать документы и получить дополнительные гранты, - отметил Аскар Наметов. Те, кто набрал менее 50 баллов, могут принять участие в августовском едином национальном тестировании, которое проводится на государственном уровне. Абитуриент может снова сдать документы и попробовать во второй раз сдать ЕНТ. Если выпускник сможет набрать пороговый балл, то у него будет возможность учиться в любом университете на платной основе.