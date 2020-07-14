Жильцы этого дома полтора года живут во временных коммунальных квартирах, однако их дом сносить не торопятся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске до сих пор не снесли аварийный дом, крыша которого рухнула на жильцов Вера Сапункова отметила, что она прожила 37 лет в доме, который находится неподалеку от следственного изолятора. После ЧП, случившегося в феврале прошлого года, барак признали аварийным. - Нам предоставили жилье в поселке Зачаганск. Квартиры хорошие, благоустроенные. Но за них нужно ежемесячно платить арендную плату и коммунальные услуги. Ремонт делать нельзя. А нам обещали, что после переселения на этом месте построят дом, и мы получим там квартиры. Одни обещания, - рассказала Вера Сапункова. Кайрат Айтимов рассказал, что в момент обрушения крыши его дома не было. Но семья пожилого мужчины была в шоке. В доме демонтировали все электросети, но стены и крыша до сих пор на месте. - Мы живем словно в гостинице. Срок договора аренды уже истек. Нас могут выселить. Обещали, что дом начнут строить. До сих пор ждем, - рассказал пожилой мужчина. В городском отделе ЖКХ обещали решить вопрос с возведением нового пятиэтажного дома еще весной. Но начало строительства все время откладывается. - Мы уже определили подрядную организацию, которая будет строить на этом месте пятиэтажный дом по методу ГЧП. Оформляем разрешение на строительство. Есть некоторые вопросы по территории участка. Мы их решим до конца лета, - сообщил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск Жандос Дуйсенгалиев. С начала реализации программы «Ветхое жилье» по методу ГЧП в областном центре было снесено 17 аварийных домов, где проживали 179 семей. На их месте уже построено и сдано в эксплуатацию 6 многоэтажных домов. 84 семьи стали новоселами. Напомним, что в доме по адресу улица Мухита 124/2 рухнула крыша под тяжестью снега. ЧП случилось ранним утром 8 февраля 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ