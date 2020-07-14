По сообщению РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается гроза, дождь, днем +39 градусов, ночью +25. В Атырау ожидается погода без осадков, днем +42 градуса, ночью +30. В Актау температура воздуха днем составит +34 градуса, ночью +27. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем +39 градусов, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.