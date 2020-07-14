oGWdfhIF8eE Страшные кадры с лесных пожаров уже "гуляют" в мессенджере WhatsApp. - Село Коловертное, пожар добрался до домов на окраине села, - говорит автор ролика. Жители села рассказывают, что пожар начался в районе села Чапаево. - Огонь перебрасывается, прошел уже 20 км и добрался до Коловертного. В селе жар стоит, дышать невозможно, пепел летит, - рассказывают местные жители. Некоторые собирают документы и готовятся к возможной эвакуации. - Окна открыть невозможно, задыхаемся. А еще больше страшно, как бы огонь к нам не добрался, - беспокоятся жители Чапаево. Между тем как сообщили в ДЧС ЗКО, степной и лесной пожары в Акжайыкском районе начались вчера, 13 июля. - 13 июля на территории Чапаевского сельского округа произошло загорание сухой травы на площади 7 га и лесного массива площади 20 га (тополь, ива). На территории Конекеткенского сельского округа произошло горение лесного массива, площадь устанавливается. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Пожару присвоен 4 класс пожарной опасности. В тушении пожара участвовали 155 человек - сотрудники ДЧС, лесхозов и добровольных пожарных формирований, - сообщили в ведомстве. Ночью 13 июля возгорание произошло возле села Коловертное Бударинского сельского округа. Там загорелся лесно массив на площади 5 га. - Дополнительно 14 июля в 14.30 в п. Коловертное выехали 25 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС, 10 сотрудников и 2 единицы техники оперативно-спасательной бригады, - сообщили в ДЧС. Связаться с акимом Акжайыкского района не удалось. Другие подробности выясняются. Стоит отметить, что уже около двух недель в ЗКО установилась жара до +42 градусов. К тому же последние несколько дней в регионе наблюдается сильный ветер. j81xzj3Tu8gМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.