В селе Коловертное Акжайыкского района огонь уничтожил два жилых дома и несколько хозпостроек на окраине села. - Мы 30 лет жили в этом доме. Огонь перекинулся с другого берега Урала, там лес горел. Вот получается, все сгорело. Огонь невозможно было остановить. Сейчас все односельчане предлагают пожить у них, - рассказывает житель села Василий Соболев, у которого помимо дома сгорели хозпостройки, три головы скота и две собаки. Огонь уничтожил ещё один дом в селе. Сейчас пожарные пытаются потушить мелкие очаги, чтобы огонь не добрался до других домов. - Все приезжали, пообещали помочь. Я никого не виню, не ругаю. Я сам все видел, мы выстроились, стояли, но даже если бы тут было больше людей или техники ничего бы не помогло. Такой огонь стоял, да ещё и ветер. Что произошло, то произошло. Нужно это достойно принять, это природа, - рассуждает Василий. К слову, на другом берегу Урал, где горит лесной массив, пожар тушат при помощи вертолета. Степная трава и лес в Акжайыкском районе ЗКО загорелась ещё 13 июля. В районе несколько очагов пожара. Ситуацию усугубляет сильная жара до +42 градусов и порывистый ветер