Аким ЗКО провел совещание на борту самолета

Во время полета в Астану на инаугурацию президента аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ провел совещание с сопровождающими его чиновниками. Соответствующее фото поступило на электронный ящик портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима области подтвердили, что импровизированное совещание было проведено на борту самолета 28 апреля. Во время "воздушного" собрания Нурлан НОГАЕВ дал поручение руководителю управления спорта Азамату БЕКЕТУ и руководителю управления строительства Жаслану СУЮНШАЛИЕВУ подготовить проект строительства нового плавательного бассейна олимпийского стандарта в Зачаганске. - Имеющийся в город