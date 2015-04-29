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Социум

Аким ЗКО провел совещание на борту самолета

Во время полета в Астану на инаугурацию президента аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ провел совещание с сопровождающими его чиновниками. Соответствующее фото поступило на электронный ящик портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима области подтвердили, что импровизированное совещание было проведено на борту самолета 28 апреля. Во время "воздушного" собрания Нурлан НОГАЕВ дал поручение руководителю управления спорта Азамату БЕКЕТУ и руководителю управления строительства Жаслану СУЮНШАЛИЕВУ подготовить проект строительства нового плавательного бассейна олимпийского стандарта в Зачаганске. - Имеющийся в город
Дана Рахметова
Аким ЗКО провел совещание на борту самолета
Во время полета в Астану на инаугурацию президента аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ провел совещание с сопровождающими его чиновниками. Соответствующее фото поступило на электронный ящик портала "Мой ГОРОД".
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IMG_5663
 В пресс-службе акима области подтвердили, что импровизированное совещание было проведено на борту самолета 28 апреля.  Во время "воздушного" собрания Нурлан НОГАЕВ дал поручение руководителю управления спорта Азамату БЕКЕТУ и руководителю управления строительства Жаслану СУЮНШАЛИЕВУ подготовить проект строительства нового плавательного бассейна олимпийского стандарта в Зачаганске. - Имеющийся в городе бассейн уже перегружен, возник вопрос строительства еще одного в Зачаганске, - объяснил НОГАЕВ. - Должна быть плановая системная работа, проекты нужно готовить с учетом перспективы развития. Развитие массового спорта - это одна из главных задач, стоящая сегодня перед нами. Нужно думать где будут заниматься наши дети в будущем, - сказал Ногаев подчиненным. Остановился аким и на вопросе ликвидации аварийного жилья в городе. В частности, глава региона поручил при строительстве жилых комплексов на месте аварийных домов соблюдать качественное проведение строительно монтажных работ. - При строительстве в области жилых домов их нужно застраивать комплексно, в соответствии с генеральным планом и ПДП в целях исключения точечных застроек. Не должны дома на непонятных местах появляться, - сказал аким на борту самолета "Фоккер-100". - Помимо этого, при разработке проектов садиков и школ учитывать применение изделий домостроительных комбинатов. Напоследок аким затронул вопрос поддержки отечественных товаропроизводителей и обратился к директору ТОО "Стеклосервис" Аркадию РУБЦОВУ. - Курица клюет, да сыта бывает, орел с голоду пухнет. Мы помогаем вам с реализацией, советуем вашу продукцию всем, но и ты должен спускаться, приемлемые расценки должны быть, - посоветовал предпринимателю НОГАЕВ. - Объемом нужно брать. Должно быть двустороннее движение. Кроме этого, нужно постоянно модернизировать производство, чтобы спрос был на продукцию. Пресс-служба акима ЗКО предоставила предварительные эскизы бассейна, который будет построен в Зачаганске. Автор проекта - уральский архитектор Темирбулат Шакиржанов.
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Нурлан Ногаев самолёт

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