Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Гали Искалиева, для того чтобы сделать Уральск "европейским" городом, сами жители должны начать относиться к своему городу, селу, улице бережно и трепетно. – В Европе, допустим, когда красят фасад дома, меняют внешний облик, люди не идут в акимат за разрешением, они идут к двум соседям справа и к двум соседям слева. В первую очередь нужно менять сознание самих людей. Мы должны быть патриотами, это касается и населения, и государственных служащих, которые должны быть прогрессивными, порядочными и профессионалами. Отсюда и принцип "четырех П". Мы говорим, что наш город зеленый и красивый. Я согласен, но его можно сделать еще лучше. У нас в основном растут карагачи. Каждый год город выделяет 130 млн тенге на цветники, но я каждый день хожу по городу и, честно говоря, не увидел цветник, который сразу бросился бы в глаза. По городу у нас есть 66 цветников, которые расположены на 20 тысячах квадратных метрах. Такие цветы в лучшем случае украшают город 4-5 месяцев, в остальное время это открытый чёрный грунт. Когда вокруг одни карагачи и пустые цветники сложно говорить о формировании внутренней "европейской" культуры человека, - рассказал Гали Искалиев. Выяснилось, что акиматом области разрабатывается план по передаче озеленения города в частные руки. Предприниматели будут разрабатывать эскизы цветников, сажать декоративные деревья и многолетние цветы с гарантированной приживаемостью. – Мы хотим посадить цветы, которые будут цвести круглый год. Люди будут проходить мимо таких цветников, и у них внутри будет меняться внутренняя культура и люди начнут возле дома сажать такие растения. Мы планируем сажать красивые хвойные деревья. Сейчас мы хотим разыграть конкурс на три года. Подрядчик получит деньги, только если все растения приживутся и три года буду расти. Мы будем платить за результат. Специалисты по ландшафтному дизайну тоже нам нужны. Таких примеров можно привести много. Тротуарные зоны, парковки, освещение и так далее. Соблюдать дизайн городских пространств, который бы учитывал интересы жителей города не требует больших денег. Если каждый будет ответственно подходить к тому, что делает, город и село будут намного лучше, - добавил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.