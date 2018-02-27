Аким ЗКО рассказал об экономической ситуации в регионе президенту РК

Алтай КУЛЬГИНОВ отчитался перед Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ о проделанной работе в регионе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайты Акорды Как сообщается на сайте Акорды, Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал главе государства о росте основных экономических показателей и ходе реализации государственных и отраслевых программ в регионе. - Социально-экономическая ситуация в области стабильная. Активно осуществляются принятые государственные программы. По результатам их выполнения в экономике наблюдаются положительные тенденции, - рассказал аким Западно-Казахстанской области. Также аким области с