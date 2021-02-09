Кроме того, для родственников пациентов организовано специальное время приема звонков с 16.00 до 18.00, где они могут узнать состояние пациента от лечащего врача. Номера телефонов, с указанием корпусов размещены на официальном сайте областной инфекционной больницы: 1 корпус – 21-03-00, 2 корпус – 21-14-22, отделение реанимации – 21-07-22 Новая модульная больница: Блок А (приемный покой) 8 777 818 82 75 Блок Е 8 777 386 84 31 Блок F 8 777 386 84 47 Блок G 8 777 386 84 11 Блок H 8 777 386 84 19 Блок B 8 (реанимация) 777 386 84 38

ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» 8-7112-91-80-64 (основной номер, диагностический корпус, с 08:00 до 17:00) 8-7112-26-63-91 (основной номер, поликлиника стационара, с 08:00 до 17:00) По вопросам экстренной госпитализации работают следующие номера: 8-7112-26-65-45 (приемное отделение, 11 корпус, круглосуточно). 8-7112-26-63-45 (приемное отделение, 11 корпус, круглосуточно). 8-708-571-71-40 (инфекционный корпус, круглосуточно). По вопросам госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией консультируют специалисты COVID-19 по номеру 8-708-571-71-40, круглосуточно. ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» 93-37-45 приёмная директора, с 9:00 до 18:00. 93-37-44- регистратура справочник с 8:00 до 19:00. 93-37-40 телефон доверия с 8:00 до 18:00. Ввиду того, что городская многопрофильная больница работает в штатном режиме и принимает экстренных и плановых больных, горячая линия при больнице по вопросам COVID-19 не функционирует.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 9 февраля, в областном акимате состоялось очередное заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. Аким области Гали Искалиев рассказал, что ежедневно на его номер в мессенджере WhatsApp поступают многочисленные жалобы на работу call-центров медорганизаций. – Сотрудники аппарата акимата ЗКО проверили эти жалобы и они подтвердились. Наши медицинские организации не оказывают должных консультаций населению. Ночью 28 января в 22.30 наши инспекторы обзванивали службу 109, консультанты не смогли ответить на вопросы касательно прохождения компьютерной томографии в ночное время. На сайте stopcovid.kz написано, что услуги КТ круглосуточно оказываются в областной и городской многопрофильных больницах. Однако телефоны call-центров, указанные на сайте stopcovid.kz и на сайтах самих больниц, не отвечали. Отвечал автоответчик. Люди, которые хотят сделать ночью КТ, не смогли дозвониться. Днем 29 января в областной инфекционной больнице сказали обращаться в поликлинику, в ОМБ даже днем не отвечали на звонки, в ГМБ операторов нет на месте. В поликлиниках №2 и №4 на звонки также не отвечали. Почему ваши сотрудники не поднимают трубки? - возмутился Гали Искалиев. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков сообщил, что call-центр упрздрава ЗКО 24-00-06 в августе прошлого года решением оперативного штаба был передан на базу службы 109, он работает с 8.00 до 20.00. – Городские поликлиники консультируют с 8.00 до 20.00. По областной инфекционной больнице мы проработали вопрос, обновили телефон. При медучреждении действует горячая линия для консультации пациентов с COVID-19 по номеру 21-15-16, - рассказал Арман Калибеков.Городская многопрофильная больница, по словам Армана Калибекова, работает в плановом порядке, и поэтому call-центр по COVID-19 здесь временно не работает. – По областной больнице и по районным медучреждениям мы тоже обновили телефоны и разместили номера на сайте stopcovid.kz. С руководителями поликлиник и больниц, которые не организовали правильную работу call-центров, будем проводить работу и принимать в отношении них меры наказания, - добавил Арман Калибеков.– Люди сильно переживают, когда начинают болеть. Они звонят во всевозможные службы, ищут консультацию по услуге КТ. Если телефоны, которые указаны на сайте stopcovid.kz не работают, то зачем такие сотрудники нужны? Закрепите одного ответственного сотрудника из управления здравоохранения, который будет отвечать за всю информацию, указанную на этом сайте, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.