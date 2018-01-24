Главной целью встречи акима Западно-Казахстанской области Алтая КУЛЬГИНОВА с акимом города Астаны Асетом ИСЕКЕШЕВЫМ, стало развитие межрегионального сотрудничества. В рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере индустриально-инновационного развития. Также поднимались вопросы по созданию условий устойчивого развития отечественного производства конкурентоспособных товаров, работ и услуг, в том числе продвижению их на внутреннем рынке. Одним из обсуждаемых проектов стало внедрение концепции "Смарт сити". Стоит отметить, что столичные товаропроизводители представили свою продукцию и предложили взаимовыгодное сотрудничество. Итогом встречи стало подписание двухсторонних меморандумов о взаимопонимании и о взаимном сотрудничестве между акиматом города Астаны, акиматом ЗКО и КПО б.в. Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал, что в прошлом году делегация Западно-Казахстанской области побывала в семи регионах страны: - По итогам были заключены контракты, которые сейчас успешно работают. Отмечу, что сегодняшняя встреча также проходит в рамках конкретных задач, и первая из них это как раз то, что "Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. В этой связи стоит отметить, что осуществляющее деятельность в нашем регионе предприятие Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. - это огромный консорциум, использующий различные товары, работы и услуги, которые раньше приходилось приобретать за рубежом. Сейчас у казахстанских предприятий есть возможность предложить аналогичные товары и услуги по более низкой цене и в рамках прошлогодних встреч были достигнуты определенные договоренности с отечественными товаропроизводителями, что внесло значительный вклад в экономику страны, - пояснил аким ЗКО. В ходе встречи компания КПО предоставила полный перечень проектов, которые могут реализовать столичные бизнесмены. -В столице успешно внедряются проекты в рамках "Смарт Астана", которые интересны для нас, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Например, видеонаблюдение по программам "Безопасный город", "Безопасный двор", цифровизация в системе здравоохранения и образования, а также новшества в сфере общественного транспорта. Для нас очень важна эта встреча.