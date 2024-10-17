Аким ЗКО встретился с жителями Жанибекского района

В ходе поездки он ознакомился с работой промышленных и социальных объектов района, а также провел встречу с местными жителями. Одним из значимых объектов посещения стал асфальтный завод, открытый в 2021 году. На сегодняшний день предприятие производит до 90 тонн асфальта в час, обеспечивая работой 70 человек, из которых 50 — местные жители. Завод играет важную роль в развитии дорожной инфраструктуры региона.

Также аким области посетил районный Дом ветеранов, где обсудил вопросы поддержки пожилых людей.

Завершилась поездка встречей с населением, где Нариман Турегалиев отчитался о своей деятельности и ответил на актуальные вопросы граждан. В частности, обсуждались темы строительства автомобильной дороги в селе Куйгенколь, состояние дорог в районе, обеспечение жителей питьевой водой, организация транспортировки людей и улучшение социальной защиты.

— Мы понимаем, что вопросы дорог, водоснабжения и социальной поддержки являются приоритетными для населения. Работы по их решению уже ведут, и мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы улучшить условия жизни наших граждан. Ваше мнение и обратная связь очень важны для нас, и каждое обращение будет учтено в дальнейших планах развития региона. Все касающиеся вопросов развития региона, всегда находятся на особом контроле, — отметил аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Встреча позволила жителям напрямую выразить свои предложения и получить разъяснения по волнующим темам.