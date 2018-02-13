Аким ЗКО: Зачем КСК обсуждать свои проблемы на всю страну, если вы не можете разобраться с одним домом

Аким ЗКО: Зачем КСК обсуждать свои проблемы на всю страну, если вы не можете разобраться с одним домом

На отчетной встрече акима города Уральска Мурата МУКАЕВА перед населением аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ прокомментировал просьбу председателя КСК "Орнату" Азамата СУНДЕТОВА показать работу в СМИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчетной встрече акима города Уральска Мурата МУКАЕВА председатель КСК "Орнату" Азамат СУНДЕТОВ пожаловался, что в средствах массовой информации часто обсуждается работа их КСК. - На самом деле мы ведем работу, и я хотел бы выйти в СМИ, чтобы привести примеры. Жители постоянно жалуются на нас, однако сами никаких мер по улучшению условий проживания не предприн