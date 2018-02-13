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Происшествия Социум

Аким ЗКО: Зачем КСК обсуждать свои проблемы на всю страну, если вы не можете разобраться с одним домом

На отчетной встрече акима города Уральска Мурата МУКАЕВА перед населением аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ прокомментировал просьбу председателя КСК "Орнату" Азамата СУНДЕТОВА показать работу в СМИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчетной встрече акима города Уральска Мурата МУКАЕВА председатель КСК "Орнату" Азамат СУНДЕТОВ пожаловался, что в средствах массовой информации часто обсуждается работа их КСК. - На самом деле мы ведем работу, и я хотел бы выйти в СМИ, чтобы привести примеры. Жители постоянно жалуются на нас, однако сами никаких мер по улучшению условий проживания не предприн
Кристина Кобина
Аким ЗКО: Зачем КСК обсуждать свои проблемы на всю страну, если вы не можете разобраться с одним домом
На отчетной встрече акима города Уральска Мурата МУКАЕВА перед населением аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ прокомментировал просьбу председателя КСК "Орнату" Азамата СУНДЕТОВА показать работу в СМИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На отчетной встрече акима города Уральска Мурата МУКАЕВА председатель КСК "Орнату" Азамат СУНДЕТОВ пожаловался, что в средствах массовой информации часто обсуждается работа их КСК. - На самом деле мы ведем работу, и я хотел бы выйти в СМИ, чтобы привести примеры. Жители постоянно жалуются на нас, однако сами никаких мер по улучшению условий проживания не предпринимают, не ходят на собрания. Меня интересует, как можно провести работу именно с населением по нашему КСК, - спросил Азамат СУНДЕТОВ. После чего глава региона задался вопросом, зачем проблемы КСК обсуждать в СМИ на всю страну, если они не могут разобраться даже с одним домом. - У вас там живет примерно 70 человек, и вы им покажите результаты своей работы, чем говорить об этом на всю страну. Вы не нужны в другом регионе, и даже в соседнем доме. Вы нужны тем жильцам, куда вы пришли работать. Если вы взяли на себя обязательства председателя КСК, то достучитесь до жителей. Да, порою жильцы критикуют председателей, а сами на собрания не ходят. Соберитесь все, выберите хорошего председателя и решайте вместе такие вопросы, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Кроме того, аким ЗКО отметил, что в настоящее время есть улучшения в этой сфере, к примеру, электронное КСК. - Всего в городе 103 КСК и 80 из них - электронные. Движемся вперед в лучшую сторону, понимание у народа есть. Выберите хорошего управляющего, пусть он отчитывается по деньгам перед жителями, а мы будем вам помогать, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Фото Медета МЕДРЕСОВА
отчет акима КСК СМИ

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