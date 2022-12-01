Акима ЗКО назначат второго декабря

Назначение пройдёт второго декабря в областном маслихате, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Второго декабря в 9:00 в зале областного маслихата состоится собрание депутатов. На рассмотрение вносится вопрос о даче согласия на назначение акима Западно-Казахстанской области. Регистрация депутатов и приглашённых будет проводиться второго декабря с 7:45 по 8:3 в большом зале областного маслихата. Напомним, после инаугурации Касыма-Жомарта Токаева акимы исполняют обязанности до тех пор, пока президент не подпишет указ о новом назначении. ЗКО с июня 2019 года возглавляет