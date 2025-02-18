Акимат Алматы и китайская компания Tus-Holdings Co. провели переговоры по реализации научных и технологических инициатив

Ожидает, что уже в марте представители Tus-Holdings Co. посетят Казахстан для изучения и анализа локального рынка.

В рамках рабочей поездки в КНР аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с председателем совета директоров Tus-Holdings Co. Ван Цзиу, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в области инноваций, технологического развития и инвестиционных проектов.

Tus-Holdings Co. является ведущей научно-технологической инвестиционной государственно-частной холдинговой группой, созданной на базе Университета Цинхуа. Рыночная капитализация группы составляет 28 млрд долларов США. Компания имеет разветвленную сеть инновационных техноцентров в свыше 80 городах по всему миру, включающую более 200 технологических инкубаторов, 400 технопарков. Tus-Holdings Co. реализует в Пекине проект TusPark, который является крупнейшим в мире научно-технологическим парком при университете Цинхуа.

В рамках встречи обсуждалась возможность реализации в Казахстане таких проектов, как создание бизнес-инкубатора, образовательного кластера и научного парка.

Ерболат Досаев проинформировал, что в Алматы в рамках диверсификации экономики активно развиваются высокотехнологичные производства, креативные индустрии, IT-сектор и туризм. Индустриальная зона города и Специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий» сегодня являются ведущими площадками для формирования отраслевых кластеров по автомобилестроению, производству медицинских изделий, научно-образовательной и ИКТ-сфере.

— В декабре прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило самостоятельный кредитный рейтинг города Алматы на уровне «BBB+». Это выше суверенного рейтинга Республики Казахстан, который определен на уровне «ВВВ». Высокий самостоятельный кредитный рейтинг города Алматы обусловлен динамичным развитием экономики, существенным ростом доходов местного бюджета и одновременно низкой долговой нагрузкой бюджета, которая соответствует категории «ААА». Как крупнейший экономический центр Казахстана, наш город готов стать проводником китайских инвестиций на рынок Казахстана, - сказал Ерболат Досаев.

В свою очередь председатель Совета директоров Tus-Holdings Co. Ван Цзиу отметил, что «Алматы является одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов Казахстана». Г-н Ван Цзиу выразил заинтересованность в сотрудничестве, в том числе с СЭЗ «ПИТ», и подчеркнул, что Tus-Holdings Co. рассматривает казахстанский рынок как перспективный для реализации научных и технологических инициатив.

В марте 2025 года с целью изучения и анализа локального рынка запланирован визит представителей Tus-Holdings Co. в Казахстан. Будет рассмотрен вопрос создания совместного предприятия по открытию технопарка в Алматы с долей участия 50 на 50.

По завершении переговоров Ерболат Досаев поблагодарил представителей Tus-Holdings Co. за встречу и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном партнерстве в рамках развития экосистемы технологичного предпринимательства.