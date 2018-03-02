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Социум

Акимат Уральска обязал КСК убрать снег и сосульки с крыш

Акимат Уральска предупредил кооперативы собственников квартир о необходимости в должном объеме выполнять их обязанности - чистить снег и сбивать сосульки, свисающие с крыш домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города, в связи с накоплением снега на крышах, перекрытиях административных, производственных и жилых зданий и сооружений, с целью недопущения обрушения конструкций зданий и сооружений при возрастании нагрузки снега, а также в целях недопущения случаев гибели и травматизма людей необходимо меры по очистке
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Акимат Уральска обязал КСК убрать снег и сосульки с крыш
Акимат Уральска предупредил кооперативы собственников квартир о необходимости в должном объеме выполнять их обязанности - чистить снег и сбивать сосульки, свисающие с крыш домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города, в связи с накоплением снега на крышах, перекрытиях административных, производственных и жилых зданий и сооружений, с целью недопущения обрушения конструкций зданий и сооружений при возрастании нагрузки снега, а также в целях недопущения случаев гибели и травматизма людей необходимо меры по очистке снега. - Акимат города и управление по чрезвычайным ситуациям совместно проводят работу по уборке снега с крыш и сосулек для предотвращения несчастных случаев. Также акимат города обязал всех руководителей  КСК, объектов с массовым пребыванием людей, учебных и дошкольных организаций при необходимости установить предупредительные знаки, ленты в местах возможного падения ледяных наростов, - заявили в городском акимате. Стоит отметить, что в Уральске за последнюю неделю выпало большое количество снега.
сосульки снег КСК

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