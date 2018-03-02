Акимат Уральска обязал КСК убрать снег и сосульки с крыш

Акимат Уральска предупредил кооперативы собственников квартир о необходимости в должном объеме выполнять их обязанности - чистить снег и сбивать сосульки, свисающие с крыш домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города, в связи с накоплением снега на крышах, перекрытиях административных, производственных и жилых зданий и сооружений, с целью недопущения обрушения конструкций зданий и сооружений при возрастании нагрузки снега, а также в целях недопущения случаев гибели и травматизма людей необходимо меры по очистке