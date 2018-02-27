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Происшествия Социум

Акимат Уральска повторно отказал предпринимателю в предоставлении земельного участка

Повторное обращение ИП "Машенова Т.С." было рассмотрено на заседании совета по защите прав предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 27 февраля, в Палате предпринимателей ЗКО состоялось заседание по защите прав предпринимателей. Заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей ЗКО Нуржан МАКСУТОВ рассказал, что в палате предпринимателей был создан совеет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. - На совете мы ежемесячно рассматриваем вопросы субъектов бизнеса, которые волнуют и требуют вмешательства палаты предпринимателей. Что
Кристина Кобина
Акимат Уральска повторно отказал предпринимателю в предоставлении земельного участка
Повторное обращение ИП "Машенова Т.С." было рассмотрено на заседании совета по защите прав предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 27 февраля, в Палате предпринимателей ЗКО состоялось заседание по защите прав предпринимателей. Заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей ЗКО Нуржан МАКСУТОВ рассказал, что в палате предпринимателей был создан совеет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. - На совете мы ежемесячно рассматриваем вопросы субъектов бизнеса, которые волнуют и требуют вмешательства палаты предпринимателей. Что касается  ИП "Машенова Т.С." , то это у нас повторное рассмотрение. В октябре 2017 года, когда мы рассматривали его первоначально, была договоренность с отделом земельных отношений и представителями акимата города Уральска о том, чтобы предприниматель уменьшил свой земельный участок, потому что у него была "красная линия" с соседним участком. После этого он повторно обратился в акимат, но тем не менее 2 февраля 2018 года постановлением акимата города Уральска было отказано повторно, - пояснил Нуржан МАКСУТОВ. Сам предприниматель пояснил, что земельный участок он хочет использовать в коммерческих целях и построить на этом месте овощной павильон. - Все собранные мною документы удерживались в акимате с нарушением срока, после чего мне последовал отказ в земельном участке. Они мотивировали это тем, что недостаточно размера данного участка. Хотя этот проект был утвержден через топографическую съемку, - отметил предприниматель. По словам руководителя отдела земельных отношений г.Уральск Армана БИСЕМБАЛИЕВА, в строительном проекте данная схема была согласована и он был утвержден. - В связи с тем, что данные землестроительного проекта выносятся на заседание акимата,  большинство членов комиссии дали отказ, решением для этого послужили стесненные условия, недостаточно места для парковки. А за  коллегиальный орган мы ответить не готовы, - пояснил Армана БИСЕМБАЛИЕВ. Между тем предприниматель попросил совет поддержать его и направить протест в городскую прокуратуру для дальнейшего разбирательства.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
акимат земельный участок

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