Акимат Уральска повторно отказал предпринимателю в предоставлении земельного участка

Повторное обращение ИП "Машенова Т.С." было рассмотрено на заседании совета по защите прав предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 27 февраля, в Палате предпринимателей ЗКО состоялось заседание по защите прав предпринимателей. Заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей ЗКО Нуржан МАКСУТОВ рассказал, что в палате предпринимателей был создан совеет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. - На совете мы ежемесячно рассматриваем вопросы субъектов бизнеса, которые волнуют и требуют вмешательства палаты предпринимателей. Что