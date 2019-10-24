Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Акимат ЗКО организовал встречу предпринимателей и представителей банков

"Час предпринимателя" был организован на базе "Даму" сегодня, 24 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На консультации собрались местные предприниматели и представители филиалов банков в ЗКО. По словам первого заместителя акима ЗКО Мухтар Манкеева, они впервые проводят "Час предпринимателя". - Основная цель нашей инициативы от акимата Западно-Казахстанской области - сделать доступными банковские услуги, которые у нас есть, а также государственную поддержку, которая предоставляется банками второго уровня. Почему мы это проводим на базе "Даму"? Потому что на сегодняшний день они а
Кристина Кобина
Акимат ЗКО организовал встречу предпринимателей и представителей банков
"Час предпринимателя" был организован на базе "Даму" сегодня, 24 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На консультации собрались местные предприниматели и представители филиалов банков в ЗКО. По словам первого заместителя акима ЗКО Мухтар Манкеева, они впервые проводят "Час предпринимателя". - Основная цель нашей инициативы от акимата Западно-Казахстанской области - сделать доступными банковские услуги, которые у нас есть, а также государственную поддержку, которая предоставляется банками второго уровня. Почему мы это проводим на базе "Даму"? Потому что на сегодняшний день они аккумулируют все финансовые инструменты, субсидирование различных процентных ставок, делают гарантирование залоговой базы, если не хватает средств. Задача "Часа предпринимателя" - чтобы предприниматель мог получить ответы на все его интересующие вопросы в одном месте, - пояснил Мухтар Манкеев. Стоит отметить, что сегодня были приглашены только представители микро, малого и среднего бизнеса. - У крупного бизнеса, мы понимаем, что есть финансы и ресурсы, у них коммуникации с банками налажены. Но индивидуальные предприниматели или ИП, как мы их называем, не всегда элементарно могут сходить и попасть в этот банк, учитывая то, что филиалы десяти банков разбросаны по всему городу. К примеру, если я как владелец КХ приезжаю с какого-либо района, чтобы проехать все банки, не хватит одного дня. Нужно отстоять очередь, разговаривать с менеджером, возможно, попасть на обеденный перерыв и так далее и тому подобное. В день максимум возможно объехать только два-три банка. А сегодня мы здесь собрали все банки. Задача такая, что каждый предприниматель может обратиться в течение 10-15 минут и выйти в итоге с конкретным решением и поддержкой. Это. я думаю, очень просто, и в целом должно быть эффектно. Тут я хотел обратиться ко всем предпринимателям, чтобы они были более активными. К сожалению, не хватает предпринимательской активности среди самого бизнеса. Поддержки на самом деле очень много, в том числе финансовая. Они могут пройти обучение. Разрабатывать бизнес-планы. Бухгалтерию палата "Атамекен" им ведёт бесплатно. Но инициатива остаётся все же на относительно низком уровне, - отметил Мухтар Манкеев. К слову, "Час предпринимателя" будет проходить последний четверг каждого месяца до нового года. Начало в 15.00. - Я всех приглашаю, приходите. Мы тут присутствуем, наше управление. И поэтому если есть вопросы, можете получить на них ответы, - заверил первый заместитель акима ЗКО. Артур Уразалиев - предприниматель, он занимается строительством придорожного кемпинга в поселке Таскала Таскалинской района. Он отметил, что "Час предпринимателя" очень удобно для них. - Конечно, для каждого предпринимателя - это удобно, так как еще у нас есть проблемные вопросы, которые необходимо решить, - пояснил Артур Уразалиев.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
предприниматели консультация

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article