Акимат ЗКО организовал встречу предпринимателей и представителей банков

"Час предпринимателя" был организован на базе "Даму" сегодня, 24 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На консультации собрались местные предприниматели и представители филиалов банков в ЗКО. По словам первого заместителя акима ЗКО Мухтар Манкеева, они впервые проводят "Час предпринимателя". - Основная цель нашей инициативы от акимата Западно-Казахстанской области - сделать доступными банковские услуги, которые у нас есть, а также государственную поддержку, которая предоставляется банками второго уровня. Почему мы это проводим на базе "Даму"? Потому что на сегодняшний день они а